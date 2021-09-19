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ПСВ - Фейеноорд

19.09.2021, Воскресенье, 15:30 мск Голландия. Эредивизие, 5 тур ПСВ - Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
26 тур
14 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Фейеноорд
20 тур
31 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
25 тур
1 марта, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Фейеноорд
17 тур
15 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
23 тур
24 февраля, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Фейеноорд
14 тур
2 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
25 тур
25 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:3 ПСВ
5 тур
17 сентября, воскресенье 17:45 ПСВ 1:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
6 тур
18 сентября, воскресенье 15:30 ПСВ 0:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
18 тур
17 января, воскресенье 16:30 Фейеноорд 0:2 ПСВ
4 тур
30 августа, воскресенье 17:45 ПСВ 3:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
14 тур
17 декабря, среда 22:45 ПСВ 4:3 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
32 тур
13 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 0:2 Фейеноорд
15 тур
1 декабря, воскресенье 17:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
24 февраля, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:1 ПСВ
6 тур
23 сентября, воскресенье 18:30 ПСВ 3:0 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
23 тур
26 февраля, воскресенье 17:30 ПСВ 3:2 Фейеноорд
15 тур
4 декабря, воскресенье 15:30 Фейеноорд 2:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Фейеноорд 3:1 ПСВ
10 тур
24 октября, воскресенье 16:30 ПСВ 10:0 Фейеноорд
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
11 апреля, воскресенье 14:30 ПСВ 0:0 Фейеноорд
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:3 ПСВ
Суперкубок Голландии 2008
Финал
23 августа, суббота 20:00 ПСВ 2:0 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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