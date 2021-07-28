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Спарта - Рапид

28.07.2021, Среда, 21:30 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Спарта - Рапид
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 20 июля, вторник 21:30 Рапид 2:1 Спарта
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