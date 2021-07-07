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Маккаби - Кайрат

07.07.2021, Среда, 20:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , первый матч Маккаби - Кайрат
Лига Европы (2020/2021)
Квалификация, 2 раунд
17 сентября, четверг 20:00 Маккаби 2:1 Кайрат
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