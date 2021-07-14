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Нефтчи - Динамо

14.07.2021, Среда, 20:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Нефтчи - Динамо
Первый матч: 2 - 1
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 7 июля, среда 19:00 Динамо 1:2 Нефтчи
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