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Будучность - ХИК

13.07.2021, Вторник, 21:30 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Будучность - ХИК
Первый матч: 1 - 3
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 6 июля, вторник 19:00 ХИК 3:1 Будучность
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