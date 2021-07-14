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Алашкерт - Коннас Куэй

14.07.2021, Среда, 18:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Алашкерт - Коннас Куэй
Первый матч: 2 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 7 июля, среда 21:00 Коннас Куэй 2:2 Алашкерт
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