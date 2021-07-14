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Легия - Буде-Глимт

14.07.2021, Среда, 21:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Легия - Буде-Глимт
Первый матч: 3 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 7 июля, среда 19:00 Буде-Глимт 2:3 Легия
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