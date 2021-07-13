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Шэмрок Роверс - Слован

13.07.2021, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 1 раунд , ответный матч Шэмрок Роверс - Слован
Первый матч: 0 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 7 июля, среда 19:30 Слован 2:0 Шэмрок Роверс
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