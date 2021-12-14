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Норвич Сити - Астон Вилла

14.12.2021, Вторник, 22:45 мск Англия. Премьер-лига, 17 тур Норвич Сити - Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 18:00 Астон Вилла 1:0 Норвич Сити
8 тур
5 октября, суббота 17:00 Норвич Сити 1:5 Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
46 тур
5 мая, воскресенье 14:30 Астон Вилла 1:2 Норвич Сити
14 тур
23 октября, вторник 21:45 Норвич Сити 2:1 Астон Вилла
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
41 тур
7 апреля, суббота 14:30 Норвич Сити 3:1 Астон Вилла
4 тур
19 августа, суббота 17:00 Астон Вилла 4:2 Норвич Сити
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
39 тур
1 апреля, суббота 17:00 Астон Вилла 2:0 Норвич Сити
21 тур
13 декабря, вторник 22:45 Норвич Сити 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 2:0 Норвич Сити
19 тур
28 декабря, понедельник 18:00 Норвич Сити 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 марта, воскресенье 20:30 Астон Вилла 4:1 Норвич Сити
5 тур
21 сентября, суббота 15:45 Норвич Сити 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:00 Норвич Сити 1:2 Астон Вилла
9 тур
27 октября, суббота 15:45 Астон Вилла 1:1 Норвич Сити
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
1/4 финала
11 декабря, вторник 23:45 Норвич Сити 1:4 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
38 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Норвич Сити 2:0 Астон Вилла
11 тур
5 ноября, суббота 19:00 Астон Вилла 3:2 Норвич Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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