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Тоттенхэм - Норвич Сити

05.12.2021, Воскресенье, 17:00 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Англия. Премьер-лига, 15 тур Тоттенхэм - Норвич Сити
Англия. Кубок (2019/2020)

4 марта, среда 22:45 Тоттенхэм 1:1
(2:3)п		 Норвич Сити
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
24 тур
22 января, среда 22:30 Тоттенхэм 2:1 Норвич Сити
20 тур
28 декабря, суббота 20:30 Норвич Сити 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 22:45 Норвич Сити 0:3 Тоттенхэм
18 тур
26 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 3:0 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
23 февраля, воскресенье 20:00 Норвич Сити 1:0 Тоттенхэм
4 тур
14 сентября, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:0 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
30 января, среда 23:45 Норвич Сити 1:1 Тоттенхэм
3 тур
1 сентября, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:1 Норвич Сити
Англия. Кубок Лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 23:45 Норвич Сити 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
33 тур
9 апреля, понедельник 18:00 Тоттенхэм 1:2 Норвич Сити
18 тур
27 декабря, вторник 23:30 Норвич Сити 0:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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