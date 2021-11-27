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Норвич Сити - Вулверхэмптон

27.11.2021, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 13 тур Норвич Сити - Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
23 февраля, воскресенье 17:00 Вулверхэмптон 3:0 Норвич Сити
18 тур
21 декабря, суббота 18:00 Норвич Сити 1:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
33 тур
21 февраля, среда 22:45 Вулверхэмптон 2:2 Норвич Сити
15 тур
31 октября, вторник 22:45 Норвич Сити 0:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
27 тур
21 января, суббота 18:00 Норвич Сити 3:1 Вулверхэмптон
11 тур
1 октября, суббота 19:30 Вулверхэмптон 1:2 Норвич Сити
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
31 тур
14 февраля, суббота 18:00 Норвич Сити 2:0 Вулверхэмптон
1 тур
10 августа, воскресенье 19:00 Вулверхэмптон 1:0 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 19:00 Норвич Сити 2:1 Вулверхэмптон
17 тур
20 декабря, вторник 23:45 Вулверхэмптон 2:2 Норвич Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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