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Ворскла - Шахтер

23.10.2021, Суббота, 17:00 мск Украина. Премьер-лига, 12 тур Ворскла - Шахтер
Украина. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Ворскла 0:2 Шахтер
7 тур
24 октября, суббота 14:00 Шахтер 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
1 марта, воскресенье 18:00 Ворскла 1:0 Шахтер
9 тур
27 сентября, пятница 19:00 Шахтер 4:0 Ворскла
Украина. Премьер-лига (2018/2019)
15 тур
11 ноября, воскресенье 20:30 Ворскла 0:2 Шахтер
4 тур
11 августа, суббота 19:30 Шахтер 4:1 Ворскла
Украина. Плей-офф (2017/2018), группа A
28 тур
21 апреля, суббота 17:00 Шахтер 4:2 Ворскла
23 тур
9 марта, пятница 20:00 Ворскла 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-лига (2017/2018)
12 тур
13 октября, пятница 19:00 Шахтер 3:2 Ворскла
1 тур
18 июля, вторник 19:00 Ворскла 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2016/2017)
19 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Шахтер 2:1 Ворскла
8 тур
18 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 0:1 Шахтер
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 27 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 1:2 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
17 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Шахтер 3:1 Ворскла
4 тур
9 августа, воскресенье 19:30 Ворскла 2:2 Шахтер
Украина. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 2 марта, среда 20:30 Ворскла 0:4 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
15 тур
28 февраля, суббота 18:00 Шахтер 3:0 Ворскла
2 тур
1 августа, пятница 20:00 Ворскла 1:2 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 15:00 Ворскла 1:0 Шахтер
10 тур
21 сентября, суббота 19:30 Шахтер 3:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Ворскла 0:1 Шахтер
5 тур
12 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 4:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Ворскла 0:2 Шахтер
10 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Шахтер 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
14 мая, суббота 15:00 Ворскла 1:1 Шахтер
14 тур
23 октября, суббота 17:00 Шахтер 1:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
18 тур
28 февраля, воскресенье 16:00 Шахтер 1:0 Ворскла
3 тур
1 августа, суббота 21:00 Ворскла 1:1 Шахтер
Кубок Украины (2008/2009)
Финал,
31 мая, воскресенье 18:00 Ворскла 1:0 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
21 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Шахтер 1:0 Ворскла
6 тур
23 августа, суббота 20:00 Ворскла 1:0 Шахтер
Чемпионат Украины (2007/2008)
20 тур
9 марта, воскресенье 15:00 Ворскла 0:1 Шахтер
5 тур
11 августа, суббота 20:00 Шахтер 2:1 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
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