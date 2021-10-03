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Судьи
Главный судья:
Артем Любимов (Санкт-Петербург)

Ротор - Торпедо

03.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Волгоград, стадион Волгоград Арена Россия. ФНЛ, 15 тур Ротор - Торпедо
Россия. ФНЛ (2019/2020)
11 тур
31 августа, суббота 18:00 Ротор 0:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2013/2014)
33 тур
20 апреля, воскресенье 15:00 Торпедо 1:0 Ротор
15 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Ротор 1:2 Торпедо
Россия. ФНЛ (2012/2013)
30 тур
29 апреля, понедельник 19:00 Ротор 0:0 Торпедо
14 тур
1 октября, понедельник 20:00 Торпедо 0:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
28 сентября, воскресенье 00:00 Ротор 2:0 Торпедо
5 тур
20 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:3 Ротор
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:1 Ротор
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ротор 1:0 Торпедо
Чемпионат России 2001
26 тур
1 октября, понедельник 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ротор 1:1 Торпедо
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Торпедо 2:0 Ротор
Чемпионат России 1999
25 тур
25 сентября, суббота 00:00 Ротор 0:2 Торпедо
11 тур
19 июня, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
Чемпионат России 1998
30 тур
30 октября, пятница 00:00 Ротор 1:0 Торпедо
15 тур
1 июля, среда 00:00 Торпедо 2:2 Ротор
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Торпедо 3:0 Ротор
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Ротор 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Ротор
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Ротор 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1993
31 тур
9 октября, суббота 00:00 Торпедо 2:1 Ротор
16 тур
21 июня, понедельник 00:00 Ротор 2:2 Торпедо
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Ротор 0:1 Торпедо
Первый этап, 1 тур
18 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Ротор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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