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Нигер - Конго

09.06.2021, Среда, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Нигер - Конго
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка (2012/2013), группа E
6 тур
7 сентября, суббота 19:30 Нигер 2:2 Конго
2 тур
9 июня, суббота 18:30 Конго 1:0 Нигер
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