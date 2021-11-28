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Виборг - Сендерийск

28.11.2021, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 17 тур Виборг - Сендерийск
Дания. Суперлига (2021/2022)
7 тур
29 августа, воскресенье 15:00 Сендерийск 2:2 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
26 ноября, суббота 18:00 Виборг 2:2 Сендерийск
13 тур
14 октября, пятница 19:00 Сендерийск 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 19:00 Сендерийск 2:0 Виборг
21 тур
12 марта, суббота 18:00 Виборг 0:0 Сендерийск
7 тур
29 августа, суббота 17:00 Сендерийск 2:1 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
30 тур
4 мая, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:0 Виборг
17 тур
30 ноября, суббота 20:00 Виборг 2:2 Сендерийск
5 тур
18 августа, воскресенье 19:00 Сендерийск 0:3 Виборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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