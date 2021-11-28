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Оденсе - Нордшелланд

28.11.2021, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 17 тур Оденсе - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2021/2022)
4 тур
9 августа, понедельник 20:00 Нордшелланд 3:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2020/2021)
15 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:2 Оденсе
2 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Оденсе 1:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
14 тур
27 октября, воскресенье 16:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
6 тур
16 августа, пятница 21:00 Нордшелланд 2:0 Оденсе
Дания. Плей-офф (2018/2019)
35 тур
19 мая, воскресенье 13:00 Нордшелланд 2:2 Оденсе
30 тур
19 апреля, пятница 19:00 Оденсе 2:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2018/2019)
17 тур
25 ноября, воскресенье 16:00 Нордшелланд 1:3 Оденсе
8 тур
2 сентября, воскресенье 13:00 Оденсе 0:0 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
16 февраля, пятница 21:00 Нордшелланд 2:1 Оденсе
1 тур
17 июля, понедельник 20:00 Оденсе 1:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
4 декабря, воскресенье 16:00 Нордшелланд 0:1 Оденсе
5 тур
14 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
29 тур
12 мая, четверг 19:00 Нордшелланд 0:1 Оденсе
21 тур
13 марта, воскресенье 15:00 Оденсе 3:1 Нордшелланд
11 тур
2 октября, пятница 19:00 Нордшелланд 1:5 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
24 тур
12 апреля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:2 Оденсе
15 тур
23 ноября, воскресенье 16:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
9 тур
29 сентября, понедельник 21:00 Нордшелланд 2:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
17 апреля, четверг 17:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
18 тур
6 декабря, пятница 21:30 Нордшелланд 2:0 Оденсе
6 тур
25 августа, воскресенье 15:00 Оденсе 1:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
10 мая, пятница 20:30 Нордшелланд 4:1 Оденсе
12 тур
5 октября, пятница 20:30 Оденсе 3:0 Нордшелланд
3 тур
29 июля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
14 мая, понедельник 21:00 Нордшелланд 0:0 Оденсе
20 тур
10 марта, суббота 20:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
1 тур
16 июля, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
21 апреля, четверг 16:00 Оденсе 1:2 Нордшелланд
14 тур
1 ноября, понедельник 21:00 Нордшелланд 1:4 Оденсе
8 тур
11 сентября, суббота 19:00 Оденсе 0:1 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
6 мая, четверг 22:00 Оденсе 2:1 Нордшелланд
12 тур
17 октября, суббота 17:00 Нордшелланд 0:2 Оденсе
10 тур
26 сентября, суббота 19:00 Оденсе 2:0 Нордшелланд
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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