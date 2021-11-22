Сендерийск - Ольборг

|11 тур
|3 октября, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|4:0
|Сендерийск
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|4:0
|Сендерийск
|10 тур
|24 мая, понедельник
|15:00
|Сендерийск
|0:4
|Ольборг
|1 тур
|5 апреля, понедельник
|15:00
|Ольборг
|3:2
|Сендерийск
|20 тур
|8 марта, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Сендерийск
|3 тур
|27 сентября, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|3:1
|Ольборг
|14 тур
|27 октября, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|1:3
|Ольборг
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:1
|Сендерийск
|23 тур
|22 февраля, пятница
|21:00
|Ольборг
|3:0
|Сендерийск
|1 тур
|13 июля, пятница
|21:15
|Сендерийск
|0:1
|Ольборг
|23 тур
|1 марта, четверг
|20:00
|Сендерийск
|0:1
|Ольборг
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:4
|Сендерийск
|19 тур
|29 ноября, вторник
|20:00
|Сендерийск
|1:1
|Ольборг
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Ольборг
|0:1
|Сендерийск
|25 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:2
|Сендерийск
|15 тур
|6 ноября, пятница
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Ольборг
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|14:30
|Ольборг
|5:0
|Сендерийск
|26 тур
|26 апреля, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|0:3
|Ольборг
|22 тур
|22 марта, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:4
|Сендерийск
|1 тур
|19 июля, суббота
|19:00
|Сендерийск
|0:0
|Ольборг
|23 тур
|23 марта, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|3:2
|Ольборг
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|2:0
|Сендерийск
|8 тур
|13 сентября, пятница
|20:30
|Сендерийск
|1:3
|Ольборг
|30 тур
|4 мая, суббота
|21:00
|Сендерийск
|1:0
|Ольборг
|13 тур
|20 октября, суббота
|19:00
|Ольборг
|2:1
|Сендерийск
|8 тур
|31 августа, пятница
|20:30
|Сендерийск
|0:4
|Ольборг
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Сендерийск
|5:0
|Ольборг
|22 тур
|24 марта, суббота
|20:00
|Ольборг
|1:2
|Сендерийск
|6 тур
|22 августа, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|0:0
|Ольборг
|32 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Ольборг
|1:2
|Сендерийск
|12 тур
|16 октября, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Ольборг
|10 тур
|25 сентября, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:2
|Сендерийск
|24 тур
|2 апреля, пятница
|18:00
|Ольборг
|1:1
|Сендерийск
|18 тур
|5 декабря, суббота
|19:00
|Сендерийск
|2:0
|Ольборг
|5 тур
|15 августа, суббота
|19:00
|Ольборг
|1:0
|Сендерийск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23