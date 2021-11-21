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Нордшелланд - Силькеборг

21.11.2021, Воскресенье, 16:00 мск Дания. Суперлига, 16 тур Нордшелланд - Силькеборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
11 тур
3 октября, воскресенье 15:00 Силькеборг 4:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
25 тур
29 мая, пятница 20:00 Силькеборг 0:2 Нордшелланд
5 тур
11 августа, воскресенье 13:00 Нордшелланд 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
1 марта, четверг 20:00 Нордшелланд 3:1 Силькеборг
11 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Силькеборг 2:4 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
10 марта, пятница 22:15 Нордшелланд 5:1 Силькеборг
12 тур
30 сентября, пятница 21:15 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
25 апреля, суббота 18:00 Нордшелланд 1:0 Силькеборг
22 тур
22 марта, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
7 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
3 мая, пятница 20:30 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
13 тур
19 октября, пятница 20:30 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
5 тур
11 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 6:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
4 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:2 Силькеборг
15 тур
7 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:0 Нордшелланд
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 4:1 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:4 Нордшелланд
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:1 Силькеборг
4 тур
8 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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