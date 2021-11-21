Нордшелланд - Силькеборг

|11 тур
|3 октября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|4:1
|Нордшелланд
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|4:1
|Нордшелланд
|25 тур
|29 мая, пятница
|20:00
|Силькеборг
|0:2
|Нордшелланд
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|13:00
|Нордшелланд
|2:2
|Силькеборг
|23 тур
|1 марта, четверг
|20:00
|Нордшелланд
|3:1
|Силькеборг
|11 тур
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Силькеборг
|2:4
|Нордшелланд
|25 тур
|10 марта, пятница
|22:15
|Нордшелланд
|5:1
|Силькеборг
|12 тур
|30 сентября, пятница
|21:15
|Силькеборг
|2:2
|Нордшелланд
|26 тур
|25 апреля, суббота
|18:00
|Нордшелланд
|1:0
|Силькеборг
|22 тур
|22 марта, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:2
|Нордшелланд
|7 тур
|14 сентября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:2
|Нордшелланд
|30 тур
|3 мая, пятница
|20:30
|Силькеборг
|2:2
|Нордшелланд
|13 тур
|19 октября, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|3:0
|Силькеборг
|5 тур
|11 августа, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|6:1
|Силькеборг
|26 тур
|15 апреля, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|2:1
|Силькеборг
|17 тур
|27 ноября, воскресенье
|17:00
|Силькеборг
|1:2
|Нордшелланд
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|2:1
|Силькеборг
|30 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|3:2
|Силькеборг
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:0
|Нордшелланд
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|4:1
|Силькеборг
|28 тур
|18 апреля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:4
|Нордшелланд
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:1
|Силькеборг
|4 тур
|8 августа, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|3:0
|Силькеборг
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23