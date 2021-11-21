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Копенгаген - Орхус

21.11.2021, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 16 тур Копенгаген - Орхус
Дания. Суперлига (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Орхус 1:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
6 тур
3 мая, понедельник 20:00 Копенгаген 3:2 Орхус
5 тур
25 апреля, воскресенье 21:00 Орхус 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2020/2021)
18 тур
28 февраля, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:3 Орхус
6 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Орхус 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020), группа A
8 тур
19 июля, воскресенье 21:00 Копенгаген 2:4 Орхус
5 тур
5 июля, воскресенье 21:00 Орхус 1:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
14 тур
28 октября, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Копенгаген
2 тур
19 июля, пятница 20:00 Копенгаген 2:1 Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
14 тур
28 октября, воскресенье 18:00 Копенгаген 4:2 Орхус
6 тур
19 августа, воскресенье 17:00 Орхус 1:1 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
Финал
25 мая, пятница 20:00 Копенгаген 4:1 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Орхус 0:1 Копенгаген
13 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 4:0 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
21 тур
11 декабря, воскресенье 18:00 Орхус 0:1 Копенгаген
11 тур
24 сентября, суббота 16:30 Копенгаген 2:0 Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Орхус
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
6 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:2 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:0 Орхус
19 тур
23 февраля, воскресенье 20:00 Орхус 1:1 Копенгаген
5 тур
18 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
15 тур
4 ноября, воскресенье 22:00 Орхус 0:2 Копенгаген
5 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 20:00 Орхус 0:0 Копенгаген
18 тур
4 декабря, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Орхус
11 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
23 тур
28 марта, воскресенье 18:00 Орхус 0:0 Копенгаген
19 тур
7 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 5:0 Орхус
5 тур
15 августа, суббота 17:00 Копенгаген 0:1 Орхус
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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