Мидтьюлланд - Брондбю

|7 тур
|29 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Мидтьюлланд
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Мидтьюлланд
|7 тур
|9 мая, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:1
|Мидтьюлланд
|1 тур
|5 апреля, понедельник
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Брондбю
|18 тур
|28 февраля, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Брондбю
|6 тур
|24 октября, суббота
|19:00
|Брондбю
|2:3
|Мидтьюлланд
|9 тур
|22 июля, среда
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Мидтьюлланд
|2 тур
|18 июня, четверг
|21:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Брондбю
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:2
|Мидтьюлланд
|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Брондбю
|35 тур
|20 мая, понедельник
|20:00
|Брондбю
|4:1
|Мидтьюлланд
|31 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Брондбю
|14 тур
|29 октября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:2
|Брондбю
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|8 тур
|14 мая, понедельник
|20:00
|Брондбю
|0:1
|Мидтьюлланд
|4 тур
|19 апреля, четверг
|21:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Брондбю
|23 тур
|1 марта, четверг
|22:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|1 тур
|16 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|4:0
|Мидтьюлланд
|6 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|4:2
|Брондбю
|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:2
|Мидтьюлланд
|21 тур
|11 декабря, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Мидтьюлланд
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:3
|Брондбю
|23 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Брондбю
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Мидтьюлланд
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:0
|Мидтьюлланд
|31 тур
|25 мая, понедельник
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:3
|Брондбю
|19 тур
|1 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Мидтьюлланд
|1 тур
|20 июля, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:1
|Брондбю
|31 тур
|8 мая, четверг
|22:00
|Брондбю
|3:1
|Мидтьюлланд
|16 тур
|24 ноября, воскресенье
|22:15
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|5 тур
|16 августа, пятница
|20:30
|Мидтьюлланд
|5:2
|Брондбю
|23 тур
|17 марта, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|1:1
|Мидтьюлланд
|14 тур
|28 октября, воскресенье
|22:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Брондбю
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Брондбю
|27 тур
|22 апреля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:2
|Мидтьюлланд
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Брондбю
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Брондбю
|30 тур
|15 мая, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Брондбю
|15 тур
|7 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Мидтьюлланд
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:0
|Мидтьюлланд
|31 тур
|5 мая, среда
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:4
|Брондбю
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:1
|Мидтьюлланд
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|3:1
|Мидтьюлланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43