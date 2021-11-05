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Виборг - Нордшелланд

05.11.2021, Пятница, 21:00 мск Дания. Суперлига, 15 тур Виборг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 15:00 Нордшелланд 1:2 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
28 октября, пятница 21:15 Нордшелланд 4:3 Виборг
1 тур
15 июля, пятница 19:00 Виборг 0:4 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
32 тур
26 мая, четверг 21:00 Нордшелланд 1:0 Виборг
19 тур
28 февраля, воскресенье 15:00 Виборг 1:1 Нордшелланд
8 тур
12 сентября, суббота 17:00 Виборг 0:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Виборг 1:3 Нордшелланд
20 тур
28 февраля, пятница 21:30 Нордшелланд 2:0 Виборг
2 тур
26 июля, пятница 20:30 Нордшелланд 1:1 Виборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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