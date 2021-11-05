Виборг - Нордшелланд

|1 тур
|18 июля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|1:2
|Виборг
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|1:2
|Виборг
|15 тур
|28 октября, пятница
|21:15
|Нордшелланд
|4:3
|Виборг
|1 тур
|15 июля, пятница
|19:00
|Виборг
|0:4
|Нордшелланд
|32 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Нордшелланд
|1:0
|Виборг
|19 тур
|28 февраля, воскресенье
|15:00
|Виборг
|1:1
|Нордшелланд
|8 тур
|12 сентября, суббота
|17:00
|Виборг
|0:1
|Нордшелланд
|32 тур
|11 мая, воскресенье
|19:00
|Виборг
|1:3
|Нордшелланд
|20 тур
|28 февраля, пятница
|21:30
|Нордшелланд
|2:0
|Виборг
|2 тур
|26 июля, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|1:1
|Виборг
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23