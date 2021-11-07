Вайле - Сендерийск

|2 тур
|26 июля, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|1:0
|Вайле
|2 тур
|26 июля, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|1:0
|Вайле
|7 тур
|9 мая, воскресенье
|15:00
|Вайле
|4:2
|Сендерийск
|5 тур
|25 апреля, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|1:0
|Вайле
|15 тур
|7 февраля, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|0:1
|Вайле
|2 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Вайле
|4:1
|Сендерийск
|32 тур
|28 апреля, воскресенье
|15:00
|Сендерийск
|4:1
|Вайле
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|15:00
|Вайле
|4:1
|Сендерийск
|21 тур
|9 февраля, суббота
|18:00
|Вайле
|2:0
|Сендерийск
|12 тур
|5 октября, пятница
|22:00
|Сендерийск
|3:0
|Вайле
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23