Орхус - Мидтьюлланд

|11 тур
|3 октября, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|4:0
|Орхус
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|4:0
|Орхус
|10 тур
|24 мая, понедельник
|18:00
|Мидтьюлланд
|4:0
|Орхус
|2 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:4
|Мидтьюлланд
|20 тур
|7 марта, воскресенье
|18:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Орхус
|9 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:00
|Орхус
|1:2
|Мидтьюлланд
|7 тур
|12 июля, воскресенье
|21:00
|Орхус
|3:0
|Мидтьюлланд
|3 тур
|21 июня, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:4
|Орхус
|20 тур
|15 декабря, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Орхус
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Орхус
|0:1
|Мидтьюлланд
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|18:00
|Орхус
|1:2
|Мидтьюлланд
|1 тур
|14 июля, суббота
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Орхус
|17 тур
|27 ноября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|4:0
|Орхус
|10 тур
|25 сентября, понедельник
|20:00
|Орхус
|0:3
|Мидтьюлланд
|20 тур
|4 декабря, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Орхус
|10 тур
|21 сентября, среда
|21:00
|Орхус
|1:1
|Мидтьюлланд
|28 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Орхус
|18 тур
|4 декабря, пятница
|20:00
|Орхус
|2:1
|Мидтьюлланд
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|21:45
|Мидтьюлланд
|2:0
|Орхус
|27 тур
|18 апреля, пятница
|21:00
|Орхус
|0:4
|Мидтьюлланд
|18 тур
|8 декабря, воскресенье
|19:30
|Мидтьюлланд
|3:0
|Орхус
|1 тур
|19 июля, пятница
|20:30
|Орхус
|0:2
|Мидтьюлланд
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:2
|Орхус
|18 тур
|26 ноября, понедельник
|22:00
|Орхус
|1:1
|Мидтьюлланд
|9 тур
|17 сентября, понедельник
|21:00
|Орхус
|3:2
|Мидтьюлланд
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Орхус
|0:2
|Мидтьюлланд
|22 тур
|26 марта, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Орхус
|8 тур
|12 сентября, понедельник
|21:00
|Орхус
|4:2
|Мидтьюлланд
|27 тур
|14 апреля, среда
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Орхус
|14 тур
|31 октября, суббота
|19:00
|Орхус
|2:2
|Мидтьюлланд
|9 тур
|21 сентября, понедельник
|21:00
|Орхус
|2:4
|Мидтьюлланд
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23