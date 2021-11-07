Брондбю - Оденсе

|6 тур
|21 августа, суббота
|19:00
|Оденсе
|2:2
|Брондбю
|21 тур
|14 марта, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|0:3
|Брондбю
|8 тур
|8 ноября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|3:1
|Оденсе
|21 тур
|16 февраля, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|0:2
|Брондбю
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:2
|Оденсе
|24 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:0
|Брондбю
|13 тур
|22 октября, понедельник
|20:00
|Брондбю
|1:1
|Оденсе
|24 тур
|4 марта, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Оденсе
|8 тур
|10 сентября, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:1
|Брондбю
|17 тур
|20 ноября, воскресенье
|18:00
|Оденсе
|1:0
|Брондбю
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|3:0
|Оденсе
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Оденсе
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:5
|Брондбю
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:2
|Оденсе
|27 тур
|3 мая, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|0:2
|Брондбю
|21 тур
|15 марта, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|4 тур
|10 августа, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:1
|Оденсе
|23 тур
|23 марта, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|1:2
|Оденсе
|13 тур
|27 октября, воскресенье
|22:15
|Оденсе
|0:0
|Брондбю
|8 тур
|15 сентября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:1
|Оденсе
|29 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Оденсе
|1:2
|Брондбю
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|0:3
|Оденсе
|1 тур
|15 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:1
|Оденсе
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:0
|Оденсе
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|21:00
|Оденсе
|0:0
|Брондбю
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|2:1
|Брондбю
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|20:00
|Оденсе
|1:1
|Брондбю
|18 тур
|28 ноября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:0
|Оденсе
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Оденсе
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43