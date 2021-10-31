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Сендерийск - Силькеборг

31.10.2021, Воскресенье, 22:00 мск Дания. Суперлига, 14 тур Сендерийск - Силькеборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
1 тур
19 июля, понедельник 20:00 Силькеборг 0:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2019/2020), группа B
4 тур
27 июня, суббота 19:00 Сендерийск 1:0 Силькеборг
1 тур
21 июня, воскресенье 15:00 Силькеборг 1:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2019/2020)
26 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:2 Силькеборг
6 тур
18 августа, воскресенье 13:00 Силькеборг 3:3 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
22 тур
26 февраля, понедельник 21:00 Сендерийск 0:1 Силькеборг
13 тур
21 октября, суббота 16:30 Силькеборг 1:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
5 декабря, понедельник 20:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
8 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Сендерийск 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
2 мая, суббота 18:00 Силькеборг 2:2 Сендерийск
21 тур
14 марта, суббота 19:00 Сендерийск 1:4 Силькеборг
3 тур
1 августа, пятница 20:30 Силькеборг 0:2 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
28 марта, четверг 20:00 Силькеборг 0:5 Сендерийск
17 тур
17 ноября, суббота 20:00 Сендерийск 2:3 Силькеборг
9 тур
15 сентября, суббота 19:00 Сендерийск 0:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
21 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Сендерийск 2:4 Силькеборг
3 тур
31 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 20:00 Силькеборг 1:0 Сендерийск
14 тур
31 октября, воскресенье 17:55 Сендерийск 1:2 Силькеборг
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Силькеборг 3:1 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Сендерийск 4:0 Силькеборг
16 тур
22 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Сендерийск
8 тур
13 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:1 Сендерийск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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