Сендерийск - Силькеборг

|1 тур
|19 июля, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:0
|Сендерийск
|1 тур
|19 июля, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:0
|Сендерийск
|4 тур
|27 июня, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Силькеборг
|1 тур
|21 июня, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|1:2
|Сендерийск
|26 тур
|7 июня, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|2:2
|Силькеборг
|6 тур
|18 августа, воскресенье
|13:00
|Силькеборг
|3:3
|Сендерийск
|22 тур
|26 февраля, понедельник
|21:00
|Сендерийск
|0:1
|Силькеборг
|13 тур
|21 октября, суббота
|16:30
|Силькеборг
|1:0
|Сендерийск
|20 тур
|5 декабря, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|1:1
|Сендерийск
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|2:2
|Силькеборг
|27 тур
|2 мая, суббота
|18:00
|Силькеборг
|2:2
|Сендерийск
|21 тур
|14 марта, суббота
|19:00
|Сендерийск
|1:4
|Силькеборг
|3 тур
|1 августа, пятница
|20:30
|Силькеборг
|0:2
|Сендерийск
|24 тур
|28 марта, четверг
|20:00
|Силькеборг
|0:5
|Сендерийск
|17 тур
|17 ноября, суббота
|20:00
|Сендерийск
|2:3
|Силькеборг
|9 тур
|15 сентября, суббота
|19:00
|Сендерийск
|0:2
|Силькеборг
|32 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|1:1
|Сендерийск
|21 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|2:4
|Силькеборг
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:1
|Сендерийск
|26 тур
|20 апреля, среда
|20:00
|Силькеборг
|1:0
|Сендерийск
|14 тур
|31 октября, воскресенье
|17:55
|Сендерийск
|1:2
|Силькеборг
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|3:1
|Сендерийск
|26 тур
|11 апреля, воскресенье
|16:00
|Сендерийск
|4:0
|Силькеборг
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:2
|Сендерийск
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|1:1
|Сендерийск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23