Копенгаген - Вайле

|7 тур
|29 августа, воскресенье
|17:00
|Вайле
|0:4
|Копенгаген
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|17:00
|Вайле
|0:4
|Копенгаген
|19 тур
|3 марта, среда
|22:00
|Копенгаген
|2:1
|Вайле
|3 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Вайле
|2:2
|Копенгаген
|24 тур
|3 марта, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Вайле
|13 тур
|21 октября, воскресенье
|17:00
|Вайле
|1:3
|Копенгаген
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43