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Копенгаген - Вайле

31.10.2021, Воскресенье, 18:00 мск Дания. Суперлига, 14 тур Копенгаген - Вайле
Дания. Суперлига (2021/2022)
7 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Вайле 0:4 Копенгаген
Дания. Суперлига (2020/2021)
19 тур
3 марта, среда 22:00 Копенгаген 2:1 Вайле
3 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Вайле 2:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
24 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Вайле
13 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Вайле 1:3 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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