Ольборг - Виборг

|8 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:00
|Виборг
|2:3
|Ольборг
|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|14:00
|Виборг
|1:1
|Ольборг
|2 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Ольборг
|0:1
|Виборг
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Виборг
|2:1
|Ольборг
|10 тур
|22 сентября, четверг
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Виборг
|28 тур
|8 мая, воскресенье
|14:00
|Виборг
|0:2
|Ольборг
|18 тур
|7 декабря, понедельник
|21:00
|Ольборг
|2:0
|Виборг
|10 тур
|25 сентября, пятница
|21:00
|Виборг
|1:0
|Ольборг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43