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Ольборг - Виборг

25.10.2021, Понедельник, 20:00 мск Дания. Суперлига, 13 тур Ольборг - Виборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
8 тур
12 сентября, воскресенье 15:00 Виборг 2:3 Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
5 тур
30 апреля, воскресенье 14:00 Виборг 1:1 Ольборг
2 тур
8 апреля, суббота 17:00 Ольборг 0:1 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Виборг 2:1 Ольборг
10 тур
22 сентября, четверг 21:00 Ольборг 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Виборг 0:2 Ольборг
18 тур
7 декабря, понедельник 21:00 Ольборг 2:0 Виборг
10 тур
25 сентября, пятница 21:00 Виборг 1:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
16 апреля, среда 22:00 Виборг 0:2 Ольборг
18 тур
9 декабря, понедельник 22:00 Ольборг 5:0 Виборг
11 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Ольборг 3:1 Виборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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