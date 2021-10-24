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Мидтьюлланд - Сендерийск

24.10.2021, Воскресенье, 19:00 мск Дания. Суперлига, 13 тур Мидтьюлланд - Сендерийск
Дания. Суперлига (2021/2022)
5 тур
13 августа, пятница 18:30 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2020/2021)
14 тур
4 февраля, четверг 20:00 Мидтьюлланд 1:2 Сендерийск
1 тур
11 сентября, пятница 20:00 Сендерийск 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
23 тур
2 марта, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Сендерийск
7 тур
25 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2018/2019)
26 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
10 тур
23 сентября, воскресенье 13:00 Сендерийск 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
12 тур
13 октября, пятница 20:00 Сендерийск 0:1 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
7 тур
12 мая, пятница 15:00 Сендерийск 5:2 Мидтьюлланд
2 тур
9 апреля, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 3:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:0 Мидтьюлланд
6 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:2 Сендерийск
22 тур
20 марта, воскресенье 14:00 Сендерийск 3:2 Мидтьюлланд
2 тур
24 июля, пятница 21:00 Сендерийск 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
33 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Сендерийск 1:1 Мидтьюлланд
4 тур
10 августа, воскресенье 16:00 Сендерийск 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Сендерийск 3:1 Мидтьюлланд
21 тур
10 марта, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 2:0 Сендерийск
3 тур
2 августа, пятница 20:30 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
26 тур
6 апреля, суббота 19:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
21 тур
2 марта, суббота 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Сендерийск
11 тур
1 октября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:3 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
7 мая, понедельник 21:00 Сендерийск 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
31 октября, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 1:1 Сендерийск
9 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:0 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
9 мая, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Сендерийск
22 тур
21 марта, понедельник 21:00 Сендерийск 2:1 Мидтьюлланд
9 тур
19 сентября, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 18:00 Сендерийск 0:2 Мидтьюлланд
22 тур
25 марта, четверг 20:00 Мидтьюлланд 0:0 Сендерийск
10 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 0:2 Сендерийск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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