Сендерийск - Копенгаген

|6 тур
|22 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Сендерийск
|6 тур
|22 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Сендерийск
|16 тур
|15 февраля, понедельник
|21:00
|Копенгаген
|3:2
|Сендерийск
|10 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|1:3
|Копенгаген
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:0
|Сендерийск
|4 тур
|3 августа, суббота
|17:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|20 тур
|16 декабря, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:3
|Копенгаген
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:2
|Сендерийск
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|3:0
|Копенгаген
|6 тур
|19 августа, суббота
|19:00
|Копенгаген
|3:2
|Сендерийск
|10 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Сендерийск
|1 тур
|3 апреля, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|4:0
|Сендерийск
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|1:1
|Копенгаген
|23 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Сендерийск
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|1:3
|Копенгаген
|32 тур
|31 мая, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|13 тур
|2 ноября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:1
|Сендерийск
|9 тур
|27 сентября, суббота
|17:00
|Сендерийск
|1:1
|Копенгаген
|25 тур
|6 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Сендерийск
|22 тур
|14 марта, пятница
|21:30
|Сендерийск
|0:0
|Копенгаген
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:1
|Сендерийск
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Копенгаген
|1:1
|Сендерийск
|18 тур
|25 ноября, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|1:1
|Копенгаген
|31 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|2:2
|Копенгаген
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Сендерийск
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:2
|Копенгаген
|28 тур
|1 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|3:0
|Сендерийск
|16 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|3:3
|Копенгаген
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|1:3
|Копенгаген
|33 тур
|16 мая, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|3:1
|Сендерийск
|21 тур
|21 марта, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|0:2
|Копенгаген
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:1
|Копенгаген
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23