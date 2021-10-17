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Сендерийск - Копенгаген

17.10.2021, Воскресенье, 19:00 мск Дания. Суперлига, 12 тур Сендерийск - Копенгаген
Дания. Суперлига (2021/2022)
6 тур
22 августа, воскресенье 17:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2020/2021)
16 тур
15 февраля, понедельник 21:00 Копенгаген 3:2 Сендерийск
10 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
15 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Сендерийск
4 тур
3 августа, суббота 17:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
20 тур
16 декабря, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:3 Копенгаген
7 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:0 Копенгаген
6 тур
19 августа, суббота 19:00 Копенгаген 3:2 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
10 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
1 тур
3 апреля, понедельник 20:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:0 Сендерийск
4 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Сендерийск
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
3 тур
2 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
13 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
9 тур
27 сентября, суббота 17:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
22 тур
14 марта, пятница 21:30 Сендерийск 0:0 Копенгаген
11 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
18 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
2 тур
22 июля, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:2 Копенгаген
20 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Сендерийск
16 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:3 Копенгаген
1 тур
18 июля, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Сендерийск
21 тур
21 марта, воскресенье 20:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Копенгаген
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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