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Виборг - Силькеборг

15.10.2021, Пятница, 20:00 мск Дания. Суперлига, 12 тур Виборг - Силькеборг
Дания. Суперлига (2021/2022)
4 тур
6 августа, пятница 19:30 Силькеборг 4:1 Виборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
4 тур
21 апреля, пятница 19:00 Силькеборг 1:2 Виборг
3 тур
17 апреля, понедельник 14:00 Виборг 0:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
21 октября, пятница 21:15 Виборг 1:3 Силькеборг
6 тур
21 августа, воскресенье 14:00 Силькеборг 1:5 Виборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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