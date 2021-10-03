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Силькеборг - Нордшелланд

03.10.2021, Воскресенье, 15:00 мск Дания. Суперлига, 11 тур Силькеборг - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
25 тур
29 мая, пятница 20:00 Силькеборг 0:2 Нордшелланд
5 тур
11 августа, воскресенье 13:00 Нордшелланд 2:2 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
1 марта, четверг 20:00 Нордшелланд 3:1 Силькеборг
11 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Силькеборг 2:4 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
10 марта, пятница 22:15 Нордшелланд 5:1 Силькеборг
12 тур
30 сентября, пятница 21:15 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
25 апреля, суббота 18:00 Нордшелланд 1:0 Силькеборг
22 тур
22 марта, воскресенье 15:00 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
7 тур
14 сентября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
3 мая, пятница 20:30 Силькеборг 2:2 Нордшелланд
13 тур
19 октября, пятница 20:30 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
5 тур
11 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 6:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 1:2 Нордшелланд
4 тур
7 августа, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
15 мая, воскресенье 18:00 Нордшелланд 3:2 Силькеборг
15 тур
7 ноября, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:0 Нордшелланд
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 4:1 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
18 апреля, воскресенье 16:00 Силькеборг 1:4 Нордшелланд
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Нордшелланд 0:1 Силькеборг
4 тур
8 августа, суббота 19:00 Нордшелланд 3:0 Силькеборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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