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Копенгаген - Виборг

03.10.2021, Воскресенье, 21:00 мск Дания. Суперлига, 11 тур Копенгаген - Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
29 ноября, вторник 22:00 Копенгаген 4:0 Виборг
12 тур
2 октября, воскресенье 17:00 Виборг 0:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Виборг 1:1 Копенгаген
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 0:0 Виборг
11 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
31 тур
8 мая, четверг 20:00 Виборг 0:2 Копенгаген
16 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:1 Виборг
7 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Виборг 1:4 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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