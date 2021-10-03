Копенгаген - Виборг

|19 тур
|29 ноября, вторник
|22:00
|Копенгаген
|4:0
|Виборг
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:0
|Копенгаген
|19 тур
|29 ноября, вторник
|22:00
|Копенгаген
|4:0
|Виборг
|12 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Виборг
|0:0
|Копенгаген
|26 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:00
|Виборг
|1:1
|Копенгаген
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|0:0
|Виборг
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Виборг
|31 тур
|8 мая, четверг
|20:00
|Виборг
|0:2
|Копенгаген
|16 тур
|24 ноября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|4:1
|Виборг
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Виборг
|1:4
|Копенгаген
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43