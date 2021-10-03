Мидтьюлланд - Орхус

|10 тур
|24 мая, понедельник
|18:00
|Мидтьюлланд
|4:0
|Орхус
|2 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:4
|Мидтьюлланд
|10 тур
|24 мая, понедельник
|18:00
|Мидтьюлланд
|4:0
|Орхус
|2 тур
|11 апреля, воскресенье
|19:00
|Орхус
|1:4
|Мидтьюлланд
|20 тур
|7 марта, воскресенье
|18:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Орхус
|9 тур
|22 ноября, воскресенье
|18:00
|Орхус
|1:2
|Мидтьюлланд
|7 тур
|12 июля, воскресенье
|21:00
|Орхус
|3:0
|Мидтьюлланд
|3 тур
|21 июня, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:4
|Орхус
|20 тур
|15 декабря, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Орхус
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|17:00
|Орхус
|0:1
|Мидтьюлланд
|23 тур
|24 февраля, воскресенье
|18:00
|Орхус
|1:2
|Мидтьюлланд
|1 тур
|14 июля, суббота
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Орхус
|17 тур
|27 ноября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|4:0
|Орхус
|10 тур
|25 сентября, понедельник
|20:00
|Орхус
|0:3
|Мидтьюлланд
|20 тур
|4 декабря, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:1
|Орхус
|10 тур
|21 сентября, среда
|21:00
|Орхус
|1:1
|Мидтьюлланд
|28 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Орхус
|18 тур
|4 декабря, пятница
|20:00
|Орхус
|2:1
|Мидтьюлланд
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|21:45
|Мидтьюлланд
|2:0
|Орхус
|27 тур
|18 апреля, пятница
|21:00
|Орхус
|0:4
|Мидтьюлланд
|18 тур
|8 декабря, воскресенье
|19:30
|Мидтьюлланд
|3:0
|Орхус
|1 тур
|19 июля, пятница
|20:30
|Орхус
|0:2
|Мидтьюлланд
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:2
|Орхус
|18 тур
|26 ноября, понедельник
|22:00
|Орхус
|1:1
|Мидтьюлланд
|9 тур
|17 сентября, понедельник
|21:00
|Орхус
|3:2
|Мидтьюлланд
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Орхус
|0:2
|Мидтьюлланд
|22 тур
|26 марта, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|0:2
|Орхус
|8 тур
|12 сентября, понедельник
|21:00
|Орхус
|4:2
|Мидтьюлланд
|27 тур
|14 апреля, среда
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Орхус
|14 тур
|31 октября, суббота
|19:00
|Орхус
|2:2
|Мидтьюлланд
|9 тур
|21 сентября, понедельник
|21:00
|Орхус
|2:4
|Мидтьюлланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43