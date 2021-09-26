Нордшелланд - Копенгаген

|7 тур
|10 мая, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|2:2
|Копенгаген
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:2
|Нордшелланд
|7 тур
|10 мая, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|2:2
|Копенгаген
|3 тур
|18 апреля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:2
|Нордшелланд
|12 тур
|13 декабря, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:1
|Копенгаген
|4 тур
|4 октября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|3:2
|Нордшелланд
|10 тур
|26 июля, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|1 тур
|14 июня, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|1:1
|Копенгаген
|19 тур
|8 декабря, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|0:1
|Копенгаген
|7 тур
|25 августа, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|3:1
|Нордшелланд
|36 тур
|25 мая, суббота
|18:00
|Копенгаген
|1:3
|Нордшелланд
|31 тур
|22 апреля, понедельник
|17:00
|Нордшелланд
|0:3
|Копенгаген
|25 тур
|10 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|2:2
|Копенгаген
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|10 тур
|21 мая, понедельник
|19:00
|Нордшелланд
|0:0
|Копенгаген
|1 тур
|2 апреля, понедельник
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:3
|Нордшелланд
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|3:0
|Копенгаген
|6 тур
|5 мая, пятница
|20:00
|Нордшелланд
|1:1
|Копенгаген
|2 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:1
|Нордшелланд
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:1
|Копенгаген
|3 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|4:0
|Нордшелланд
|30 тур
|16 мая, понедельник
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Нордшелланд
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|2:0
|Копенгаген
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Нордшелланд
|25 тур
|19 апреля, воскресенье
|20:30
|Копенгаген
|2:0
|Нордшелланд
|14 тур
|9 ноября, воскресенье
|21:15
|Нордшелланд
|0:0
|Копенгаген
|2 тур
|26 июля, суббота
|21:30
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|29 тур
|27 апреля, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|1:0
|Копенгаген
|14 тур
|2 ноября, суббота
|18:00
|Копенгаген
|4:0
|Нордшелланд
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|2:2
|Копенгаген
|27 тур
|15 апреля, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|2:3
|Копенгаген
|20 тур
|9 декабря, воскресенье
|22:00
|Копенгаген
|4:1
|Нордшелланд
|9 тур
|15 сентября, суббота
|21:00
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|29 тур
|2 мая, среда
|22:00
|Нордшелланд
|1:0
|Копенгаген
|13 тур
|24 октября, понедельник
|21:00
|Копенгаген
|1:3
|Нордшелланд
|3 тур
|30 июля, суббота
|21:00
|Копенгаген
|2:0
|Нордшелланд
|25 тур
|17 апреля, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:3
|Копенгаген
|17 тур
|21 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|5 тур
|14 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Нордшелланд
|25 тур
|5 апреля, понедельник
|18:00
|Нордшелланд
|0:3
|Копенгаген
|22 тур
|24 марта, среда
|22:00
|Копенгаген
|0:2
|Нордшелланд
|1 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|2:0
|Копенгаген
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23