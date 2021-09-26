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Мидтьюлланд - Рандерс

26.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Дания. Суперлига, 10 тур Мидтьюлланд - Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
8 тур
16 мая, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
3 тур
19 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2020/2021)
15 тур
8 февраля, понедельник 21:00 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
3 тур
26 сентября, суббота 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2019/2020)
24 тур
8 марта, воскресенье 22:00 Рандерс 0:2 Мидтьюлланд
13 тур
21 октября, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2018/2019)
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:00 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
7 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
19 тур
11 декабря, понедельник 21:00 Рандерс 0:4 Мидтьюлланд
3 тур
30 июля, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
Финал
1 июня, четверг 21:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
24 февраля, пятница 22:15 Рандерс 0:2 Мидтьюлланд
1 тур
18 июля, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 2:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
31 тур
22 мая, воскресенье 14:00 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
12 тур
16 октября, пятница 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
10 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Рандерс 0:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
4 мая, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 5:2 Рандерс
21 тур
13 марта, пятница 20:30 Рандерс 1:2 Мидтьюлланд
3 тур
4 августа, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 3:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
24 тур
30 марта, воскресенье 16:00 Рандерс 0:3 Мидтьюлланд
12 тур
19 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Рандерс 1:3 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
31 тур
12 мая, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 3:0 Рандерс
12 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Рандерс 2:1 Мидтьюлланд
4 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Мидтьюлланд 2:2 Рандерс
12 тур
18 октября, понедельник 21:00 Рандерс 1:1 Мидтьюлланд
8 тур
13 сентября, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 1:1 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
29 тур
26 апреля, понедельник 21:00 Рандерс 2:0 Мидтьюлланд
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Рандерс
4 тур
9 августа, воскресенье 14:00 Мидтьюлланд 4:1 Рандерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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