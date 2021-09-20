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Силькеборг - Орхус

20.09.2021, Понедельник, 20:00 мск Дания. Суперлига, 9 тур Силькеборг - Орхус
Дания. Суперлига (2019/2020)
24 тур
9 марта, понедельник 21:00 Силькеборг 2:1 Орхус
13 тур
20 октября, воскресенье 15:00 Орхус 3:4 Силькеборг
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
6 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Силькеборг 2:5 Орхус
2 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Орхус 2:1 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
18 ноября, суббота 18:00 Орхус 3:1 Силькеборг
3 тур
31 июля, понедельник 20:00 Силькеборг 2:1 Орхус
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
5 тур
1 мая, понедельник 20:00 Силькеборг 0:2 Орхус
2 тур
10 апреля, понедельник 20:00 Орхус 1:3 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
4 ноября, пятница 22:15 Орхус 0:0 Силькеборг
9 тур
17 сентября, суббота 17:00 Силькеборг 1:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
12 апреля, пятница 20:30 Силькеборг 3:1 Орхус
20 тур
10 декабря, понедельник 22:00 Орхус 3:3 Силькеборг
8 тур
1 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 0:4 Орхус
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
24 тур
5 апреля, четверг 18:00 Силькеборг 2:1 Орхус
16 тур
21 ноября, понедельник 22:00 Орхус 0:2 Силькеборг
5 тур
15 августа, понедельник 21:00 Силькеборг 1:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
30 тур
1 мая, суббота 19:00 Силькеборг 1:4 Орхус
20 тур
15 марта, понедельник 21:00 Орхус 1:2 Силькеборг
6 тур
22 августа, суббота 18:00 Орхус 2:2 Силькеборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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