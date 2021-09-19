Сендерийск - Брондбю

|12 тур
|13 декабря, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Сендерийск
|5 тур
|18 октября, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|2:0
|Брондбю
|12 тур
|13 декабря, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Сендерийск
|5 тур
|18 октября, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|2:0
|Брондбю
|25 тур
|2 июня, вторник
|20:00
|Брондбю
|1:0
|Сендерийск
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|2:1
|Брондбю
|17 тур
|25 ноября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:2
|Брондбю
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|2:4
|Сендерийск
|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|1:3
|Брондбю
|11 тур
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|4:0
|Сендерийск
|9 тур
|21 мая, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|3:0
|Брондбю
|5 тур
|30 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:1
|Сендерийск
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Брондбю
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|4:0
|Сендерийск
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|1:2
|Сендерийск
|20 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|3:1
|Брондбю
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|17:00
|Брондбю
|1:0
|Сендерийск
|24 тур
|12 апреля, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|0:1
|Брондбю
|15 тур
|23 ноября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Сендерийск
|5 тур
|17 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|2:0
|Сендерийск
|27 тур
|18 апреля, пятница
|19:00
|Брондбю
|3:1
|Сендерийск
|18 тур
|8 декабря, воскресенье
|22:00
|Сендерийск
|1:1
|Брондбю
|2 тур
|28 июля, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|1:0
|Брондбю
|27 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:3
|Сендерийск
|20 тур
|7 декабря, пятница
|21:00
|Сендерийск
|2:2
|Брондбю
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:1
|Сендерийск
|28 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|3:3
|Брондбю
|19 тур
|4 марта, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:0
|Сендерийск
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|2:2
|Сендерийск
|33 тур
|29 мая, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:2
|Брондбю
|21 тур
|13 марта, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|2:0
|Сендерийск
|8 тур
|12 сентября, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|3:1
|Сендерийск
|23 тур
|28 марта, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|1:3
|Брондбю
|19 тур
|7 марта, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|1:1
|Сендерийск
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|2:4
|Брондбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23