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Рандерс - Копенгаген

12.09.2021, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 8 тур Рандерс - Копенгаген
Дания. Суперлига (2020/2021), группа A
10 тур
24 мая, понедельник 18:00 Рандерс 2:1 Копенгаген
1 тур
5 апреля, понедельник 17:00 Копенгаген 2:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Копенгаген
9 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Копенгаген 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2019/2020)
26 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Рандерс
6 тур
16 августа, пятница 19:00 Рандерс 0:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
22 тур
17 февраля, воскресенье 18:00 Рандерс 0:2 Копенгаген
12 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2017/2018)
20 тур
10 февраля, суббота 20:00 Копенгаген 5:1 Рандерс
2 тур
22 июля, суббота 17:00 Рандерс 0:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
20 тур
3 декабря, суббота 20:30 Копенгаген 1:0 Рандерс
10 тур
21 сентября, среда 19:00 Рандерс 2:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Рандерс 1:1 Копенгаген
14 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 4:0 Рандерс
1 тур
16 сентября, среда 19:30 Копенгаген 3:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
26 апреля, воскресенье 20:00 Рандерс 3:0 Копенгаген
22 тур
22 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
11 тур
19 октября, воскресенье 21:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:1 Рандерс
13 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Рандерс 1:1 Копенгаген
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:3 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
19 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
7 тур
25 августа, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 17:00 Копенгаген 3:1 Рандерс
18 тур
28 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 0:3 Копенгаген
11 тур
3 октября, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:0 Рандерс
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Копенгаген
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Рандерс
9 тур
20 сентября, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Рандерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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