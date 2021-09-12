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Виборг - Ольборг

12.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Дания. Суперлига, 8 тур Виборг - Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
5 тур
30 апреля, воскресенье 14:00 Виборг 1:1 Ольборг
2 тур
8 апреля, суббота 17:00 Ольборг 0:1 Виборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Виборг 2:1 Ольборг
10 тур
22 сентября, четверг 21:00 Ольборг 1:0 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 14:00 Виборг 0:2 Ольборг
18 тур
7 декабря, понедельник 21:00 Ольборг 2:0 Виборг
10 тур
25 сентября, пятница 21:00 Виборг 1:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
27 тур
16 апреля, среда 22:00 Виборг 0:2 Ольборг
18 тур
9 декабря, понедельник 22:00 Ольборг 5:0 Виборг
11 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Ольборг 3:1 Виборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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