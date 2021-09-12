Введите ваш ник на сайте

Орхус - Вайле

12.09.2021, Воскресенье, 19:00 мск Дания. Суперлига, 8 тур Орхус - Вайле
Дания. Суперлига (2020/2021)
14 тур
2 февраля, вторник 22:00 Вайле 0:0 Орхус
1 тур
14 сентября, понедельник 20:00 Орхус 4:2 Вайле
Дания. Плей-офф (2018/2019)
31 тур
21 апреля, воскресенье 19:00 Вайле 2:4 Орхус
27 тур
1 апреля, понедельник 20:00 Орхус 2:2 Вайле
Дания. Суперлига (2018/2019)
18 тур
3 декабря, понедельник 21:00 Орхус 2:1 Вайле
3 тур
30 июля, понедельник 20:00 Вайле 1:1 Орхус
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
...
  • Читайте нас: 