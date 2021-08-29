Введите ваш ник на сайте

Вайле - Копенгаген

29.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 7 тур Вайле - Копенгаген
Дания. Суперлига (2020/2021)
19 тур
3 марта, среда 22:00 Копенгаген 2:1 Вайле
3 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Вайле 2:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
24 тур
3 марта, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Вайле
13 тур
21 октября, воскресенье 17:00 Вайле 1:3 Копенгаген
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
...
  • Читайте нас: 