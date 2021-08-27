Ольборг - Нордшелланд

|18 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|2:2
|Ольборг
|9 тур
|22 ноября, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|18 тур
|28 февраля, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|2:2
|Ольборг
|9 тур
|22 ноября, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|7 тур
|12 июля, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|0:0
|Ольборг
|3 тур
|20 июня, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:4
|Нордшелланд
|20 тур
|13 декабря, пятница
|21:00
|Ольборг
|1:3
|Нордшелланд
|10 тур
|22 сентября, воскресенье
|15:00
|Нордшелланд
|2:1
|Ольборг
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|16:30
|Нордшелланд
|1:1
|Ольборг
|5 тур
|12 августа, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|1:0
|Нордшелланд
|9 тур
|18 мая, пятница
|19:00
|Ольборг
|0:0
|Нордшелланд
|2 тур
|6 апреля, пятница
|20:00
|Нордшелланд
|3:1
|Ольборг
|22 тур
|25 февраля, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|3 тур
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|3:2
|Ольборг
|14 тур
|21 октября, пятница
|19:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|14:00
|Нордшелланд
|1:2
|Ольборг
|23 тур
|1 апреля, пятница
|19:00
|Ольборг
|1:0
|Нордшелланд
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|15:30
|Нордшелланд
|3:0
|Ольборг
|3 тур
|3 августа, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|2:1
|Ольборг
|33 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|1:0
|Нордшелланд
|12 тур
|27 октября, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|0:1
|Ольборг
|4 тур
|9 августа, суббота
|19:00
|Ольборг
|1:2
|Нордшелланд
|31 тур
|7 мая, среда
|22:00
|Нордшелланд
|2:4
|Ольборг
|16 тур
|25 ноября, понедельник
|22:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|5 тур
|17 августа, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|2:1
|Ольборг
|23 тур
|4 апреля, четверг
|20:00
|Ольборг
|0:1
|Нордшелланд
|14 тур
|26 октября, пятница
|20:30
|Нордшелланд
|1:0
|Ольборг
|4 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Ольборг
|1:1
|Нордшелланд
|27 тур
|21 апреля, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:2
|Нордшелланд
|12 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|1:0
|Ольборг
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|1:2
|Нордшелланд
|27 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|3:3
|Ольборг
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|16:00
|Ольборг
|2:0
|Нордшелланд
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Нордшелланд
|0:0
|Ольборг
|23 тур
|28 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:1
|Ольборг
|19 тур
|8 марта, понедельник
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Нордшелланд
|2 тур
|19 августа, среда
|20:30
|Ольборг
|1:0
|Нордшелланд
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43