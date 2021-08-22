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Виборг - Орхус

22.08.2021, Воскресенье, 19:00 мск Дания. Суперлига, 6 тур Виборг - Орхус
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа B
6 тур
7 мая, воскресенье 17:00 Орхус 1:0 Виборг
1 тур
2 апреля, воскресенье 17:00 Виборг 2:4 Орхус
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
27 февраля, понедельник 21:00 Виборг 1:1 Орхус
2 тур
22 июля, пятница 21:15 Орхус 2:1 Виборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
29 апреля, пятница 19:00 Орхус 1:2 Виборг
17 тур
27 ноября, пятница 20:00 Виборг 1:0 Орхус
2 тур
27 июля, понедельник 20:00 Виборг 0:0 Орхус
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
27 апреля, воскресенье 16:00 Виборг 3:0 Орхус
14 тур
3 ноября, воскресенье 17:00 Орхус 2:1 Виборг
8 тур
15 сентября, воскресенье 16:00 Орхус 0:1 Виборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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