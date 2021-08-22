Виборг - Орхус

|6 тур
|7 мая, воскресенье
|17:00
|Орхус
|1:0
|Виборг
|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|17:00
|Виборг
|2:4
|Орхус
|27 тур
|29 апреля, пятница
|19:00
|Орхус
|1:2
|Виборг
|17 тур
|27 ноября, пятница
|20:00
|Виборг
|1:0
|Орхус
|2 тур
|27 июля, понедельник
|20:00
|Виборг
|0:0
|Орхус
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23