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Оденсе - Брондбю

21.08.2021, Суббота, 19:00 мск Дания. Суперлига, 6 тур Оденсе - Брондбю
Дания. Суперлига (2020/2021)
21 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Оденсе 0:3 Брондбю
8 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Брондбю 3:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2019/2020)
21 тур
16 февраля, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Брондбю
3 тур
28 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 3:2 Оденсе
Дания. Плей-офф (2018/2019)
36 тур
25 мая, суббота 18:00 Оденсе 0:2 Брондбю
27 тур
29 марта, пятница 21:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2018/2019)
24 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Оденсе 2:0 Брондбю
13 тур
22 октября, понедельник 20:00 Брондбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Оденсе
8 тур
10 сентября, воскресенье 19:00 Оденсе 1:1 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 18:00 Оденсе 1:0 Брондбю
11 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Брондбю 3:0 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:0 Оденсе
14 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Оденсе 2:5 Брондбю
2 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 1:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
3 мая, воскресенье 20:00 Оденсе 0:2 Брондбю
21 тур
15 марта, воскресенье 21:00 Брондбю 2:0 Оденсе
4 тур
10 августа, воскресенье 21:00 Брондбю 1:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 22:00 Брондбю 1:2 Оденсе
13 тур
27 октября, воскресенье 22:15 Оденсе 0:0 Брондбю
8 тур
15 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
29 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Оденсе 1:2 Брондбю
15 тур
4 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 0:3 Оденсе
1 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 0:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:0 Оденсе
15 тур
6 ноября, воскресенье 21:00 Оденсе 0:0 Брондбю
4 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Оденсе 2:1 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
10 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 1:1 Брондбю
18 тур
28 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 2:0 Оденсе
6 тур
22 августа, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 20:00 Оденсе 0:1 Брондбю
16 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Брондбю 1:3 Оденсе
1 тур
19 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:2 Оденсе
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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