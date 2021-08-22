Копенгаген - Сендерийск

|16 тур
|15 февраля, понедельник
|21:00
|Копенгаген
|3:2
|Сендерийск
|10 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|1:3
|Копенгаген
|16 тур
|15 февраля, понедельник
|21:00
|Копенгаген
|3:2
|Сендерийск
|10 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|1:3
|Копенгаген
|15 тур
|3 ноября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:0
|Сендерийск
|4 тур
|3 августа, суббота
|17:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|20 тур
|16 декабря, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:3
|Копенгаген
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|3:2
|Сендерийск
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|3:0
|Копенгаген
|6 тур
|19 августа, суббота
|19:00
|Копенгаген
|3:2
|Сендерийск
|10 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Сендерийск
|1 тур
|3 апреля, понедельник
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|4:0
|Сендерийск
|4 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|1:1
|Копенгаген
|23 тур
|3 апреля, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:0
|Сендерийск
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|1:3
|Копенгаген
|32 тур
|31 мая, воскресенье
|17:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|13 тур
|2 ноября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:1
|Сендерийск
|9 тур
|27 сентября, суббота
|17:00
|Сендерийск
|1:1
|Копенгаген
|25 тур
|6 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Сендерийск
|22 тур
|14 марта, пятница
|21:30
|Сендерийск
|0:0
|Копенгаген
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:1
|Сендерийск
|33 тур
|20 мая, понедельник
|19:00
|Копенгаген
|1:1
|Сендерийск
|18 тур
|25 ноября, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|1:2
|Копенгаген
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|19:00
|Сендерийск
|1:1
|Копенгаген
|31 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|2:2
|Копенгаген
|20 тур
|11 марта, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|2:0
|Сендерийск
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:2
|Копенгаген
|28 тур
|1 мая, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|3:0
|Сендерийск
|16 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|3:3
|Копенгаген
|1 тур
|18 июля, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|1:3
|Копенгаген
|33 тур
|16 мая, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|3:1
|Сендерийск
|21 тур
|21 марта, воскресенье
|20:00
|Сендерийск
|0:2
|Копенгаген
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|18:00
|Сендерийск
|0:1
|Копенгаген
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43