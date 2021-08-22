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Копенгаген - Сендерийск

22.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 6 тур Копенгаген - Сендерийск
Дания. Суперлига (2020/2021)
16 тур
15 февраля, понедельник 21:00 Копенгаген 3:2 Сендерийск
10 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2019/2020)
15 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Копенгаген 3:0 Сендерийск
4 тур
3 августа, суббота 17:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2018/2019)
20 тур
16 декабря, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:3 Копенгаген
7 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:2 Сендерийск
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:0 Копенгаген
6 тур
19 августа, суббота 19:00 Копенгаген 3:2 Сендерийск
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
10 тур
28 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
1 тур
3 апреля, понедельник 20:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2016/2017)
16 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Копенгаген 4:0 Сендерийск
4 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2015/2016)
23 тур
3 апреля, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:0 Сендерийск
13 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
3 тур
2 августа, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
32 тур
31 мая, воскресенье 17:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
13 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
9 тур
27 сентября, суббота 17:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
22 тур
14 марта, пятница 21:30 Сендерийск 0:0 Копенгаген
11 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:1 Сендерийск
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Копенгаген 1:1 Сендерийск
18 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:2 Копенгаген
2 тур
22 июля, воскресенье 19:00 Сендерийск 1:1 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Сендерийск 2:2 Копенгаген
20 тур
11 марта, воскресенье 19:00 Копенгаген 2:0 Сендерийск
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Копенгаген 3:0 Сендерийск
16 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Сендерийск 3:3 Копенгаген
1 тур
18 июля, воскресенье 20:00 Сендерийск 1:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Копенгаген 3:1 Сендерийск
21 тур
21 марта, воскресенье 20:00 Сендерийск 0:2 Копенгаген
4 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Сендерийск 0:1 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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