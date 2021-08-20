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Мидтьюлланд - Силькеборг

20.08.2021, Пятница, 20:00 мск Дания. Суперлига, 6 тур Мидтьюлланд - Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
18 тур
2 декабря, понедельник 21:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
12 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Силькеборг 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
24 тур
5 марта, понедельник 22:05 Силькеборг 1:2 Мидтьюлланд
2 тур
23 июля, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
1 декабря, четверг 20:00 Силькеборг 2:1 Мидтьюлланд
3 тур
31 июля, воскресенье 15:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
17 апреля, пятница 19:30 Мидтьюлланд 1:0 Силькеборг
14 тур
7 ноября, пятница 20:30 Силькеборг 1:2 Мидтьюлланд
11 тур
19 октября, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Силькеборг 1:1 Мидтьюлланд
19 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:3 Силькеборг
7 тур
26 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:1 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 2:2 Силькеборг
15 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Силькеборг 4:1 Мидтьюлланд
1 тур
17 июля, воскресенье 16:00 Мидтьюлланд 1:2 Силькеборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
24 тур
9 апреля, суббота 19:00 Силькеборг 1:0 Мидтьюлланд
18 тур
27 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:1 Силькеборг
2 тур
24 июля, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:0 Силькеборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
33 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 3:0 Силькеборг
21 тур
20 марта, суббота 19:00 Силькеборг 0:2 Мидтьюлланд
2 тур
26 июля, воскресенье 16:00 Силькеборг 4:0 Мидтьюлланд
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 32 20 8 4 56:19 +37 68
2. Мидтьюлланд 32 20 5 7 59:33 +26 65
3. Силькеборг 32 13 10 9 54:37 +17 49
4. Брондбю 32 13 9 10 40:41 -1 48
5. Ольборг 32 13 6 13 47:45 +2 45
6. Рандерс 32 12 7 13 36:42 -6 43
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