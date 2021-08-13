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Виборг - Рандерс

13.08.2021, Пятница, 20:15 мск Дания. Суперлига, 5 тур Виборг - Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 15:00 Рандерс 2:1 Виборг
5 тур
12 августа, пятница 19:00 Виборг 0:1 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
16 мая, понедельник 14:00 Виборг 2:3 Рандерс
22 тур
20 марта, воскресенье 16:00 Рандерс 1:3 Виборг
6 тур
23 августа, воскресенье 14:30 Рандерс 0:1 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
26 тур
13 апреля, воскресенье 16:00 Рандерс 3:1 Виборг
19 тур
23 февраля, воскресенье 17:00 Виборг 1:1 Рандерс
1 тур
20 июля, суббота 19:00 Виборг 2:2 Рандерс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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