Силькеборг - Ольборг

|21 тур
|16 февраля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|0:2
|Ольборг
|3 тур
|29 июля, понедельник
|20:00
|Ольборг
|3:1
|Силькеборг
|21 тур
|16 февраля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|0:2
|Ольборг
|3 тур
|29 июля, понедельник
|20:00
|Ольборг
|3:1
|Силькеборг
|20 тур
|10 февраля, суббота
|18:00
|Силькеборг
|3:2
|Ольборг
|8 тур
|11 сентября, понедельник
|20:00
|Ольборг
|2:1
|Силькеборг
|6 тур
|7 мая, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|0:1
|Силькеборг
|1 тур
|1 апреля, суббота
|17:00
|Силькеборг
|0:0
|Ольборг
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|15:00
|Ольборг
|3:0
|Силькеборг
|11 тур
|26 сентября, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|5:3
|Ольборг
|32 тур
|31 мая, воскресенье
|17:00
|Силькеборг
|1:2
|Ольборг
|13 тур
|3 ноября, понедельник
|21:00
|Ольборг
|2:0
|Силькеборг
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|2:2
|Ольборг
|26 тур
|8 апреля, понедельник
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Силькеборг
|21 тур
|1 марта, пятница
|21:30
|Силькеборг
|3:2
|Ольборг
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|2:1
|Ольборг
|25 тур
|8 апреля, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|3:1
|Силькеборг
|18 тур
|3 декабря, суббота
|20:00
|Силькеборг
|4:2
|Ольборг
|11 тур
|1 октября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:1
|Ольборг
|31 тур
|20 мая, пятница
|17:00
|Силькеборг
|4:3
|Ольборг
|20 тур
|5 марта, суббота
|19:00
|Ольборг
|1:1
|Силькеборг
|4 тур
|7 августа, суббота
|21:05
|Ольборг
|0:0
|Силькеборг
|25 тур
|5 апреля, понедельник
|16:00
|Силькеборг
|1:1
|Ольборг
|22 тур
|24 марта, среда
|20:00
|Ольборг
|1:0
|Силькеборг
|9 тур
|19 сентября, суббота
|19:00
|Ольборг
|0:1
|Силькеборг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Копенгаген
|32
|20
|8
|4
|56:19
|+37
|68
|2.
|Мидтьюлланд
|32
|20
|5
|7
|59:33
|+26
|65
|3.
|Силькеборг
|32
|13
|10
|9
|54:37
|+17
|49
|4.
|Брондбю
|32
|13
|9
|10
|40:41
|-1
|48
|5.
|Ольборг
|32
|13
|6
|13
|47:45
|+2
|45
|6.
|Рандерс
|32
|12
|7
|13
|36:42
|-6
|43