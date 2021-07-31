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Виборг - Мидтьюлланд

31.07.2021, Суббота, 17:00 мск Дания. Суперлига, 3 тур Виборг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
22 тур
19 февраля, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 0:0 Виборг
7 тур
28 августа, воскресенье 21:00 Виборг 0:0 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
8 апреля, пятница 19:00 Виборг 1:1 Мидтьюлланд
14 тур
31 октября, суббота 22:00 Мидтьюлланд 2:4 Виборг
1 тур
18 июля, суббота 17:00 Мидтьюлланд 2:0 Виборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
21 апреля, понедельник 17:00 Мидтьюлланд 5:2 Виборг
15 тур
8 ноября, пятница 21:30 Виборг 2:3 Мидтьюлланд
9 тур
21 сентября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 0:0 Виборг
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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