Виборг - Мидтьюлланд

|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Виборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|21:00
|Виборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Виборг
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|21:00
|Виборг
|0:0
|Мидтьюлланд
|24 тур
|8 апреля, пятница
|19:00
|Виборг
|1:1
|Мидтьюлланд
|14 тур
|31 октября, суббота
|22:00
|Мидтьюлланд
|2:4
|Виборг
|1 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Виборг
|28 тур
|21 апреля, понедельник
|17:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Виборг
|15 тур
|8 ноября, пятница
|21:30
|Виборг
|2:3
|Мидтьюлланд
|9 тур
|21 сентября, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Виборг
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виборг
|32
|10
|14
|8
|45:43
|+2
|44
|2.
|Оденсе
|32
|8
|14
|10
|45:46
|-1
|38
|3.
|Нордшелланд
|32
|8
|12
|12
|38:47
|-9
|36
|4.
|Орхус
|32
|6
|12
|14
|31:43
|-12
|30
|5.
|Вайле
|32
|7
|8
|17
|31:60
|-29
|29
|6.
|Сендерийск
|32
|4
|11
|17
|28:54
|-26
|23