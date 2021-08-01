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Вайле - Брондбю

01.08.2021, Воскресенье, 17:00 мск Дания. Суперлига, 3 тур Вайле - Брондбю
Дания. Суперлига (2020/2021)
17 тур
21 февраля, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Вайле
9 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Вайле 0:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2018/2019)
19 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Вайле 1:2 Брондбю
2 тур
22 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 1:1 Вайле
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виборг 32 10 14 8 45:43 +2 44
2. Оденсе 32 8 14 10 45:46 -1 38
3. Нордшелланд 32 8 12 12 38:47 -9 36
4. Орхус 32 6 12 14 31:43 -12 30
5. Вайле 32 7 8 17 31:60 -29 29
6. Сендерийск 32 4 11 17 28:54 -26 23
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